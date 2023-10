"Kutatási eredmények mutatják azt, hogy az emberek általában jobbnak tartják alvásuk minőségét, mint amilyen minőséget az objektívan képvisel. A szubjektív vélekedés és az alvás minőségét objektívan megmutató tényezők között olykor igen jelentős a szakadék, ami azt is jelenti, sokan nincsenek tudatában annak, hogy rossz minőségű az alvásuk" - kezdte a JYSK és a Magyar Alvás Szövetség közös sajtórendezvényén megállapításaik ismertetését G. Németh György, a szövetség elnöke. Pedig a jó alvás elengedhetetlen része az általános egészségnek, enélkül többek között hangulati rendellenességek, szívproblémák, elhízás vagy éppen cukorbetegség is felléphet

Október utolsó vasárnapján ismét jön az óraátállítás, ami nem csak azt jelenti, hogy egy órával hamarabb sötétedik, de a téli időszámításra való átállás a szervezetet is megviseli, és az alvásra is hatással van - hívták fel a figyelmet a rendezvényen a szervezők. Nem pusztán közkeletű vélekedés, hanem tudományosan igazolt tény, hogy az óraátállítás megzavarja a szervezet cirkadián ritmusát, és az ebből következő hatásoknak az idős, beteg személyek, valamint a gyermekek vannak igazán kitéve.

A zavar kinél alig érzékelhetően, kinél intentzívebben, de mindenkinél jelentkezik, legalább 2-3 napra mindenkinek szüksége van a visszabillenéshez, de egyéntől függően 2-3 hétig is eltarthat, amíg a szervezet legyűri az átállítás hatásait.

A vállalat és a szakmai szövetség közös tájékoztatójának ugyanakkor csak az egyik aprópja volt a közelgő óraátállás. Október 25-én zárul a brazíliai Rio de Janeiróban a világ legnagyobb, nemzetközi alvásszakmai konferenciája, amelyen 72 ország kétezernél is több, az alvással tudományos igénnyel foglalkozó szakembere találkozik, és többek között friss kutatási, tudományos eredményeket vitatnak meg.

Hogyan alszik a világ? - ez a brazíliai konferencia központi kérdése

A Magyar Alvás Szövetség elnöke a most záruló konferencián bemutatott eredmények alapján a JYSK sajtóeseményén elmondta: nem jól alszik a világ, miközben globális alvásveszteségtől szenved. Erről a 21. századi életmód tehet, aminek gyökeres megváltozása akkorra tehető, amikor a mesterséges világítás betört az életünkbe. "Az életmód megváltozása az alváson mérhető leginkább" - mondta G. Németh György. Elmondta: az elmúlt száz évben 1 órával rövidült az emberek alvási ideje, ami drámainak tekinthető. Az alvás globális átlagos minőségének romlását más adat is mutatja: évente 13-15-tel növekszik azoknak az éjszakáknak a száma, amikor nem valósul meg minőségi alvás, vagy egyenesen alváshiányról beszélhetünk, és ez kifejezett összefüggésben van az éghajlatváltozással, a felmelegedéssel. Dán tudósok pedig azt is kmutatták, hogy ha a szén-dioxid-kibocsátás a század végéig a jelenlegi szinten marad, akkor csak emiatt a körülmény miatt további 50 óra alvásidőt is veszíthetünk évente. A felmelegedés alvásra gyakorolt kedvezőtlen hatása még a melegebb adottságú földrajzi területeken is érezteti hatását. „Az éghajlatváltozás okozta alvásveszteség nem a jövőről szól, hanem a jelenről" - foglalta össze G. Németh György, aki ugyanakkor azt is jelezte: ha esetleges fennálló betegségeket nem tekintünk, az életmódnak és persze az alvás körülményeinek is fontos szerep jut az alvás minőségénél.