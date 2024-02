Beláthatatlan következményektől félnek, kegyetlen vulkánkitörések jönnek

Hogyan védekeznek Izlandon a vulkánkitörések hatásai ellen?



Izland számára jelenleg kulcsfontosságú a kitörések minél pontosabb előrejelzésének kidolgozása mivel Grindavik városa és egy geotermikus erőmű is – a nemzeti infrastruktúra kulcsfontosságú része – a veszélyzónában van. "Most, hogy ismétlődnek a kitörések, a tudósok is sokkal jobban tudják, mi történik" – magyarázza Dr. Evgenia Ilyinskaya, a Leedsi Egyetem vulkanológusa. Nyomon követtük, hogyan emelkedik meg a talajszint, miközben a mélyből a felszín felé nyomul a magmatömeg. Így most sokkal nagyobb biztonsággal tudjuk azt is megmondani, hogy mikorra várható a kitörés elkezdődése – hangoztatja a vulkanológus. De azt már jóval nehezebb pontosan meghatározni, hogy hol fog bekövetkezni a kitörés.

Ezek ugyanis nem kúp alakú vulkánok, mint például az olaszországi Etna, ahol a láva többé-kevésbé mindig ugyanott, a kráterből ömlik ki a láva.