Éjszakai életmódra tért át egy ikonikus alpesi faj

A túlvadászás miatt az alpesi kőszáli kecske Olaszország északi részére és Délkelet-Franciaország hegységébe szorult vissza. De manapság sok helyre telepítették vissza az Alpokon: manapság éjszakai életmódra kezdenek áttérni

Fotó: Pinterest

Az alpesi kőszáli kecskék számára valószínűleg összetettebb és sokkal megterhelőbb a navigáció a sötétben a meredek, sziklás élőhelyen. Mindez potenciálisan csökkenti a táplálkozási kapacitásukat, és növeli annak esélyét, hogy ők maguk is táplálékká váljanak, mivel a legsebezhetőbb tevékenységüket időben közelebb helyezik a ragadozóknak való kitettséghez.

A szakemberek szerint az alkalmazkodás a leggyorsabb módja annak, ahogy az állatok a gyors környezeti változásokra reagáljanak.

Valójában az emberi zavaró hatások (a túrázástól és a kertészkedésen át a bányászatig és a vadászatig) számos emlőst, köztük a vaddisznókat és a prérifarkasokat is arra késztetik, hogy éjszakai életmódot folytassanak. Most már az éghajlatváltozást is hozzáadhatjuk ehhez a listához.