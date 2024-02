A csillagász, aki szerint az égen és a Földön ugyanazon fizikai törvények érvényesek

Galilei együtt alkalmazta a kísérleteket és a matematikai elemzéseket

A pisai születésű Galileit a természettudományos kérdések izgatták, de apja kívánságára a pisai egyetem orvosi karára iratkozott be. A zenében is kitűnt, ragyogóan játszott lanton, írói vénával is rendelkezett, ugyanakkor türelmetlen és összeférhetetlen, éles nyelvű ember volt, aki könnyen szerzett magának ellenségeket.