Hamarosan vége a télnek: itt az ideje egy fertőtlenítő takarításnak!

Ügyeljünk a rejtett baktériumokra!

A távirányítóktól a kilincseken át a laptopokig számtalan baktérium rejtőzhet otthonunk rejtett zugaiban, éppen ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket a helyeket is alaposan kitakarítsuk, ugyanis az ún. hosszan tartó vírusok akár több hétig is életben maradhatnak az ilyen tárgyakon. Éppen ezért nagyon fontos a takarítás, azaz a fertőtlenítő takarítás betegség után. A procedúrához a fertőtlenítés minden típusát fontolljuk meg, és alkalmazzuk a legjobbat: a fertőtlenítést gőzzel, az UV- fertőtlenítést, vagy a fizikai fertőtlenítést, azaz használjunk jól bevált fertőtlenítőszert, esetleg ecetalapú tisztítóoldatot!

Takarók és párnák

Aki szeret egy puha takaróba bugyolálva álomba szenderülni, annak nem szabad megfeledkeznie az összes ágynemű alapos és rendszeres takarításáról sem: tegyük be ezeket havonta legalább egyszer a mosógépbe - a vírus ellen fertőtlenítés nevében! A paplanokat és a párnákat lehetőleg mindig mossuk külön 40-60 fokon, terméktől függően! Hasznos tipp: adjunk a mosáshoz egy teniszlabdát, így a tollak nem tapadnak össze!” – ajánlja a Helpling csapata, akik az otthoni takarítás és a vírus ellen fertőtlenítés módszereinek jeles szakértői.

A járófelületek

Otthonunk minden létező járófelülete potenciális veszélyforrás, ezért azok rendszeres tisztítása rendkívül fontos feladat, főleg, ha kisebb gyermeink vannak. Érdemes először felporszívózni, vagy felsöpörni a lehullott törmeléket, majd felmosót, vagy gőztisztítót alkalmazni a rejtett nyomok eltávolításához és a tökéletes, fertőtlenítő takarításhoz. Ügyeljünk rá, hogy milyen anyagok illenek a padlónkhoz, mert a víz például károsíthatja a fapadlót!

Tisztítsuk ki a hűtőszekrényt is!

A hűtőszekrények gyorsan képesek a legrosszabb arcukat mutatni, főként, ha néhány hétig elhanyagoljuk, hiszen a számtalan ételmaradék és kifolyt folyadék nem túl szép látvány, ráadásul potenciális egészségkárosító hatású is lehet. Érdemes a fertőtlenítést azzal kezdeni, hogy a teljes tartamát néhány hűtőzacskókba ürítjük, majd a polcok eltávolítása után az egész hűtőt langyos, szappanos vízzel átmossuk, különös tekintettel az ajtókra és az aljára is. A polcok megtisztítása és fertőtlenítése után az egész hűtőt rendezzük vissza, a tartalmát szigorúan válogassuk át, és ezt a műveletet ismételjük meg a folyamatos fertőtlenítés nevében évente legalább négyszer – a hűtőnk és az élelmiszereink is hálásak lesznek érte, kiváltképp járványszezonban.