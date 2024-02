Megmérték a halál sebességét

A többsejtű organizmusoknál természetes, hogy a sejtek feláldozzák magukat a szervezet egészséges működésének fenntartása érdekében. A sejt maga indítja be saját pusztulását, ami rendszerint annak szétesésével végződik. A programozott sejthalál már magzati korban is megvan – így válnak el például ujjaink az anyaméhben –, de a kifejlett élőlényeknél is nélkülözhetetlen a „celluláris harakiri” a daganatképződés megakadályozása, vagy a vírusok inváziójának megfékezése érdekében.

Az eddig is világos volt, hogy ha a programozott sejthalál beindul, a szignál gyorsan terjed a sejten belül. Azt azonban eddig senki sem vizsgálta, pontosan hogyan is burjánzik a jel