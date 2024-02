A neandervölgyiek meglepően kifinomult ragasztót használtak

Ezek a megdöbbentően jól megőrződött eszközök egy olyan technikai megoldást mutatnak be, amely nagyjából hasonló a korai modern emberek által Afrikában készített szerszámok példáihoz, de a pontos recept egy neandervölgyi »pálfordulást« tükröz, ami a kézi szerszámok markolatainak előállítását jelenti

– mondta Radu Iovita, a New York-i Egyetem Center for the Study of Human Origins docense a ZME Science online tudományos portálnak.

A neandervölgyiek hatékony ragasztót hoztak létre

A kutatás a New York-i Egyetem, a Tübingeni Egyetem és a berlini Nemzeti Múzeumok szakértőinek együttműködésével készült. A szakemberek olyan leleteket vizsgáltak újra, amelyeket a 20. század eleji felfedezésük óta nagyrészt figyelmen kívül hagytak.