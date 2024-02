Nemcsak fájdalmas ez a sokakat érintő betegség, van egy sokkal borzalmasabb hatása

A fentiekből tehát látható, hogy több jel is utal a herpeszvírus és a demencia kapcsolatára, a bizonyítékok azonban továbbra is vitatottak, és viszonylag kevés van belőlük. Éppen ezért a svédországi Uppsalai Egyetem és az Umeå Egyetem kutatói több mint ezer beteg állapotát követték nyomon hosszabb ideig.

Az általuk 15 éven át követett 1002 felnőtt résztvevő 82 százalékánál azonosították a herpeszvírus antitestjeit.

E betegeknél kétszer nagyobb valószínűséggel alakult ki demencia a vizsgálat során, mint azoknál, akik nem hordoztak HSV-1 antitesteket.

Érdekesség, hogy az összefüggés az életkortól és az Alzheimerre hajlamosító genetikai tényező, az APOE-4 egyik génváltozatának meglététől függetlenül fennállt.

A kutatók most azt tervezik kideríteni, hogy a herpeszkezelés segíthet-e megelőzni vagy késleltetni a demencia kialakulását. Az egyik ezzel kapcsolatos, jelenleg is folyamatban lévő II. fázisú klinikai vizsgálat 2024 decemberében fejeződik be.

A teljes tanulmány a Journal of Alzheimer's Disease című szakfolyóiratban olvasható.