130 éve nem látott állat jelent meg ismét Magyarországon

Ilyen a most előkerült szipókás rovarfaj, a Livilla radiata is, amelynek utolsó hazai egyedeit 1888-ban látták az ország több pontján. Az elmúlt több mint 130 évben nem került elő egyetlen példánya sem Magyarországon, pedig jellegzetes szárnymintázata alapján a könnyebben felismerhető levélbolhák közé tartozik. Tápláléka a pillangós (Fabaceae) növényekhez köti, különböző zanót (Cytisus) fajokon fordul elő, illetve található meg. Most is egy zanótról került elő Lovasberény közelében.

A Livilla radiata a nemzetközi irodalom alapján veszélyeztetett, hazai állományairól nincsenek információk.

Az új előfordulás miatt a kutatók összegezték a hazai pillangós növényeken élő levélbolhákat, amelyek egyik felét a hasonlóan ritka, őshonos fajok adják, míg a másik felét a nagy egyedszámban jelen levő idegenhonos inváziós fajok, amelyek a pillangós dísznövények jelentős kártevői.