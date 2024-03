Az elfeledett sátoraljaújhelyi börtönlázadás

Szovjet alegység Budapest utcáin, 1945-ben

22-én délután 4 órakor, a vízhordás idejét kihasználva a cellába lépő őröket lefegyverezték és a tőlük elvett kulcsokkal elkezdték kiszabadítani társaikat. A riasztások ellenére nagyjából 70 embernek sikerült kijutni, majd a börtön mögötti Sátorhegy felé indultak. Ám a riasztott német és magyar egységek elállták az utat és a bent maradókra tüzet nyitottak.

Német katonai gépkocsioszlop a Margit-hídon a megszállás napján, 1944. március 19-n

A menekülőket szintén erős tűz alá vették és sokan már itt meghaltak. A börtönben rekedtek zárkáikba vonultak vissza. Számos lázadó fogoly vagy a tűzharcban vesztette életét, vagy öngyilkos lett. A kitörők utáni hajtóvadászat április 6-ig tartott. Az akciónak 54 áldozata volt. Azonban itt nem ér véget ez a történet, ugyanis április 5-én még 11 főt halálra ítéltek, akiket aznap ki is végeztek. Ám ez még így is egy „enyhe” következménynek számított, ugyanis a börtön irányítását átvevő német parancsnok az összes rabot ki akarta végeztetni. Ez végül a tűzharcban megsebesült Lindenberger Lajos közbenjárása miatt nem következett be.