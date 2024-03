Csodálatos égi jelenségek lesznek láthatóak márciusban

Napkitörések

A sarki fények évadja a tavaszi és az őszi nap-éj egyenlőségek körüli időszakában van. Egyúttal a naptevékenység maximumához is közeledik. Napkitöréseket és napfoltokat is megfigyelhetőek lesznek. Már három nagy erejű napkitörés is zajlott a napokban. Fontos, hogy speciális szűrő nélkül senki ne nézzen a Napba.

Hold-Antares együttállás 3-án hajnalban