Jó hírünk van a csokoládé rajongóinak

Az agyon kívül más szervek is profitálhatnak a kakaó gyógyhatásaiból. A csokoládét évszázadok óta használják gyógyszerként a betegségek hosszú listájának kezelésére, beleértve a vérszegénységet, a tuberkulózist, a köszvényt és még az alacsony libidót is. Meglehet, hogy ezek hamis állítások, de vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a kakaó fogyasztása pozitív hatással van a szív- és érrendszerre. Először is,

megakadályozhatja az endotheliális diszfunkciót. Ez az a folyamat, amelynek során az artériák megkeményednek és zsíros plakkokkal terhelik meg őket, ami szívrohamhoz és stroke-hoz vezethet.

Az étcsokoládé fogyasztása csökkentheti a vérnyomást is, ami az artériás betegségek kialakulásának másik kockázati tényezője, és megakadályozhatja az ereket elzáró vérrögök kialakulását.