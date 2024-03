Az elnök, aki Kossuth Lajost is fogadta a Fehér Házban

Hivatali ideje alatt létesített az Egyesült Államok konzulátust Japánban, 1854-ben két kikötő használatát is megkapta, igyekezett Kínát is országa érdekszférájába bevonni. Fillmore 1851-ben az emigrációba vonult Kossuth Lajost is fogadta a Fehér Házban, azonban attól tartózkodott, hogy anyagilag is támogassa a magyar ügyet.

Kossuth Amerikában, Southworth és Hawes 1852-ben Bostonban készült egészlemezes dagerrotípiáján (részlet)

Fotó: Wikimedia Commons/Tolnai Világtörténelme

Az elnök ciklusának végére rendkívül népszerűtlenné vált, talán csak az vigasztalhatta, hogy Brigham Young, akit a mormonok által létrehozott Utah terület kormányzójának jelölt, hálából Fillmore-nak nevezte el a terület fővárosát (Utah székhelyét öt év múlva helyezték át Salt Lake Citybe).

Érdekesség, hogy Fillmore és felesége hozták létre a Fehér Ház könyvtárát.

Mandátuma lejártával – érzékelve az ellenséges közhangulatot – nem jelöltette magát újra, egy időre ismét visszavonult a politikától, ebben személyes tragédiái is közrejárszottak elvesztette feleségét és lányát is. A Whig Párt szétesett, tagjainak többsége a Republikánus Pártba lépett be, de erre Fillmore nem volt hajlandó. 1856-ban elindult az elnökválasztáson a soviniszta Amerikai Párt jelöltjeként, de valódi esélye nem volt.

Millard Fillmore (az Egyesült Államok 13. elnöke); a képet Mathew B. Brady készítette 1855-1865 körül

Fotó: Wikimedia Commons/Mathew Benjamin Brady

Anyagi gondjai megszűntek, miután egy gazdag özvegyet vett feleségül, utolsó éveiben az oktatás és a tudományok fellendítésén dolgozott afféle mecénásként: megalapította a Buffalói Történeti Társaságot, jelentős adományokat tett különböző egyetemeknek.

A polgárháború alatt az Unió egységének megőrzését, Abraham Lincoln elnököt támogatta, sőt tartalékos katonai szolgálatra is jelentkezett.

Az Egyesült Államok tizenharmadik, és egyik legrosszabb megítélésű elnöke 1874. március 8-án 74 évesen, stroke-ban hunyt el buffalói otthonában.

(MTVA Sajtóarchívum)