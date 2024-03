Félelmetes, új tűzgyűrű keletkezett, eltűnhet az Atlanti-óceán

hogy 5 millió évvel ezelőtt az ív tágulási sebessége hirtelen lecsökkent, amikor az az atlanti medence keleti határához közeledett.

"Ezen a ponton a gibraltári szubdukciós zóna kudarcra lett ítélve" - írják a tudósok a tanulmányukban. A kutatócsoport ezután lemodellezte az ív sorsát az elkövetkező 40 millió évre vetítve, és azt találta, hogy napjainktól számítva 20 millió év múlva az alábukási ív áttöri magát a szűk Gibraltári-szoroson.

A Földközi-tenger nyugati medencéje szeizmikusan sokkal inaktívabb a keleti medencénél

Fotó: Elter Károly

"Feltűnő, hogy ezt követően az árok visszahúzódása felgyorsul, a szubdukciós zóna pedig kiszélesedik és az óceán felé terjed" - írták a kutatók a publikációban. Az ilyen típusú modell elkészítéséhez olyan fejlett eszközökre és számítógépekre van szükség, amelyek még néhány évvel ezelőtt sem voltak elérhetők – áll a tudósok közleményében. "Most már nagyon részletesen szimulálhatjuk a Gibraltári-ív kialakulását, és azt is, hogy miként alakulhat a sorsa a jövőben" - tették hozzá. Ha a Gibraltári-ív „megtámadja” az Atlanti-óceánt, az teljesen szokatlan módon hozzájárulhat egy kiterjedt atlanti szubdukciós rendszer kialakulásához, ami nagyon hasonló lesz a Csendes-óceánt jelenleg körülvevő alábukási zónák láncához, amit pacifikus tűzgyűrűnek is neveznek.