Itt a NASA döbbenetes bejelentése: valami egészen hihetetlent találtak

A gyakori ütközésekből pedig arra lehet következtetni, hogy a nagy méretű, jeges égitestek száma magasabb ebben a térségben, mint amire a kutatók számítottak.

Az újabb távcsöves megfigyelések arra utalnak, hogy a Kuiper-öv belső fő régiója akár 80 csillagászati egységre is terjedhet, vagyis sokkal nagyobb lehet a vártnál. A New Horizons jelen pillanatban több mint 58 CSE-re jár a Naptól. Már a második meghosszabbított küldetésénél tart, a kezdeti várakozásokon túl is működik, és még mindig adatokat küld a Földre. Ha a NASA-nak szerencséje van, az űreszköz akár 120 CSE távolságig is eljuthat, ami már a Naprendszer legkülső tartománya.

A teljes tanulmány a The Astrophysical Journal Letters című szakfolyóiratban olvasható.