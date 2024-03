Kétszer született meg a 20. század legnagyobb illuzionistája, Houdini

Mutatványaiban szerepelt hídról vízbe ugrás, vízbe eresztett koporsóból való szabadulás, illetve önmaga lebilincselése vagy megkötözése, majd kiszabadítása.

Megkísérelte az élve eltemettetést is, de ez végül nem került közönség elé, még ő sem vállalkozott rá. A „bilincsek királya” még a brit Scotland Yard által ráerősített acélbilincsekből is kiszabadult, de több amerikai börtönépületből is megszökött. A nevéhez fűződik még egy elefánt láthatatlanná tétele, ezzel a tettel, bűvészként, ő tüntette el a legnagyobb méretű dolgot a világon.

Szerencsétlen baleset okozta a halálát

Houdini 1902-ben Magyarországra is ellátogatott. Természetesen vele tartott édesanyja is, aki megmutatta neki egykori otthonukat. Szeretetének jeléül Houdini estet szervezett neki, ahova meghívta az anya régi, pesti ismerőseit is. Bár Magyarországon soha nem lépett fel, a hazai közönség filmről megcsodálhatta nagyszerű képességeit. 1916 és 1923 között összesen öt némafilmet készített el. A halál egy szerencsétlen baleset következtében érte el 1926-ban: a kanadai McGill Egyetem hallgatóinak tartott bemutatót, amikor egy diák hasba ütötte. Igaz, maga Houdini volt az, aki azzal kérkedett, hogy hasizmai olyan erősek, hogy ha hasba is rúgnák, akkor sem lenne semmi baja.