Kísérteties szellemcápát fedeztek fel az Andamán-tenger mélyén

A görög mitológiában a kiméra egy oroszlánfejű, kecsketestű és patkányfarkú szörnyalak, amiről ez a bizarr kinézetű porcoshal-csoport is a nevét kapta. A kiméra-alakúak nagyjából 400 millió éve a földtörténeti óidő, a paleozoikum devon-időszakában váltak le a valódi cápák törzsfájáról, ezért joggal nevezik őket élő kövületeknek is. Még 2018 októberében, Thaiföld nyugati partvidékén egy mélytengeri kutatóexpedíció hálójába akadt bele 772-775 méteres mélységben az a példány, amelyet már első ránézésre is egy addig ismeretlen kiméra-félének véltek a tengerbiológusok.

A kimérák meghökkentő kinézetük alapján rá is szolgálnak a mitológiai szörnyalakról kapott nevükre

A Chimaera macrospina-ként azonosított példányon a tudósok további részletes genetikai és morfológiai elemzést végeztek, és ennek eredményeként vált bizonyossá, hogy a tudomány számára egy új, mindeddig ismeretlen kimérafajról van szó.