Lelepleződött a döbbenetes csalás: a természetfilmek állathangjait emberek állítják elő a stúdiókban

Egyrészt egy nyálkás, nyúlós hangot össze lehet egyeztetni egy kígyó képével - még akkor is, ha egy ember valószínűleg nem sokat hallana, ha valóban a kamera mellett állna. Egy ilyen idegesítő hang hangsúlyozása valószínűleg nem fog új rajongókat szerezni a kígyónak, míg egy tigriskölyökről készült közeli képet kísérő lágy ásítás növelheti az állat aranyosságának vagy sebezhetőségének érzetét.

A hangok irányítják a látott dolgok érzelmi értelmezését, és voltak panaszok a Föld bolygó korábbi sorozataira, amikor ez a hangi irányítás túlságosan nehézkesnek tűnt.

Ez azért fontos, mert bizonyos állatfajok népszerűsége, amelyet ezek a dokumentumfilmek váltanak ki, befolyásolhatja a természetvédelmi erőfeszítések támogatását. Steven Spielberg fiktív filmje, a Cápa (Jaws, 1975) világossá tette, hogy az, ahogyan bizonyos állatokat a népszerű médiában ábrázolnak, nagyon is kézzelfogható valós következményekkel járhat. Maga Spielberg is sajnálatát fejezte ki a cápavadászat fellendülése miatt, amelyet a film azzal ösztönözhetett, hogy a cápát egyszerre mutatta be gonosztevőként és potenciális trófeaként.

A patadobogást sokszor valóban kókuszdióhéjak összeütögetésével keltik Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/Markus Scholz

A zajszinkronhangok használata a vadon élő állatokról szóló dokumentumfilmekben természetesen sokkal finomabb, de még így is hatással lehet arra, ahogyan bizonyos fajokat megítélünk. És ez annál is erőteljesebb, mert gyakran a tudatos figyelmünk radarja alatt marad.

Tehát, bár a zajszinkronművészek által a vadon élő állatokról szóló műsorokban és filmekben végzett mesteri munkát ünnepelni kell a leleményességéért és a varázslatos hatásaiért, talán úgy is fel kellene fognunk, mint egy felhívást arra, hogy kritikusan gondolkodjunk el azon, hogy pontosan mit is látunk és hallunk.