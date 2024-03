Miért fáj az amputált láb?

Ahogy fentebb is írtuk, a fantomfájdalmak elsősorban a végtagok elvesztése után lépnek fel, de érezhetjük ugyanezt egyéb testrészek elvesztése után is, mint a mellek vagy a fogak.

Az amputáltak gyakran fantomfájdalmat éreznek ott, ahol korábban az elveszett végtag volt.

A neurológiai állapot jellemzően az amputáció után kezdődik, de hónapokig is eltarthat, sőt – ahogy Frey esetében is – a fájdalom gyakran krónikus, és élete hátralévő részében fennállhat. A férfi úgy fogalmazott, hogy a fájdalom a migrénhez hasonló, hiszen ezek főként "néhány másodpercig tartó impulzusok. Aztán öt percig ismét csend lesz, de órákig is eltarthat, a fájdalom pedig elviselhetetlen, és korlátoz a mindennapi életben."