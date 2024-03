Mindenki tudta, milyen veszélyes, de most az is kiderült, hogy halálos

Bár a kannabisz, más nevén marihuána használata az Egyesült Államokban szövetségi szinten illegális, huszonnégy állam, illetve a főváros, Washington, D.C., saját hatáskörében legalizálta a rekreációs célú marihuánafogyasztást. Az USA egészségügyi kormányzati szerve, a Department of Health and Human Services 2019-ben elvégzett, szerhasználattal kapcsolatos nemzeti felméréséből jól látszik, hogy a kannabisszal élő amerikai polgárok száma jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben. A 2019-es felmérés során 48.2 millió 12 éves és annál idősebb polgár számolt be arról, hogy legalább életében egyszer kipróbálta a kannabiszt, míg ugyanez a szám a 2002-es felmérés elvégzésekor még csak 25.8 millió volt. Ez az adott korosztályú népesség arányában 11%-ról 17%-ra való növekedést jelent.

Már korábbi kutatások is rámutattak a kannabisz és a keringési betegségek lehetséges összefüggésére

„Tömeges használata dacára nagyon keveset tudunk a kannabisz kockázatairól, különösen ami a szív- és érrendszeri kockázatokat illeti – mondta el Abra Jeffers, a bostoni Massachussetts General Hospital adatelemzési szakértője és a cikk vezető szerzője. – A füves cigaretta szívásához társuló negatív egészségügyi képzetek eltűnőben vannak, és az emberek nem tekintik többé magukra nézve veszélyesnek a kannabiszhasználatot.