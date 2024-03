A veszélyes természet évszaka: mérgező tavaszi virágokat mutatunk

A szép külső azonban súlyos veszélyeket rejt, ugyanis leveleiben, virágaiban és magjaiban olyan szívműködést befolyásoló vegyületek találhatók mint a konvallotoxin, a konvallozid, vagy a szaponin.

Gyerekeknél mérgezést okozhat még a tetszetős piros bogyók fogyasztása is. A mérgezést követően először gyomor-bél tünetek, majd idegrendszeri és szívműködési zavarok is felléphetnek, melyet a virágszárak és levelek megrágása, szopogatása, vagy a virágot tápláló víz elfogyasztása idézheti elő. A virág okozta mérgezés tüneteit a szakirodalom két szakaszra osztja. Míg első periódusban főként csillapíthatatlan hányás, hasmenés, erős hasi fájdalom, kábultság és lassú pulzus a jellemző, addig a második szakaszban az érverés hirtelen meggyorsul, a vérnyomás csökken, és orvosi segítség hiányában akár a halál is beállhat.

Amennyiben lehetőségünk van segíteni szerencsétlenül járt embertársunkon, az azonnali hánytatás után mielőbb forduljunk orvoshoz. Az említett mérgezés nem tréfa, ezért ha például gyermekünkkel kapcsolatban csak a gyanúja is felmerül, hogy a növény bármely részéből evett, feltétlenül forduljunk orvoshoz!

Mivel könnyű gondozni, és mutatós, a leander is nagy népszerűségnek örvend hazánkban, ám ez a növény is komoly kockázatnak teszi ki környzetét, ha a mérgező tavaszi virágok a lakásban találhatók, hiszen minden része mérgező, még arra is ügyelni kell, hogy a növény nedve se érintkezzen a bőrrel! Enyhébb esetben kellemetlen tüneteket okozhat, de fejfájás, szédülés, hányást, sőt súlyosabb esetekben akár szívbénulás, ersetleg keringési zavar is fennálhat.