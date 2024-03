Összefüggés figyelhető meg a pikkelysömörös tünetek és az étrend között

Az élelmi rostok gyulladáscsökkentő hatással bírnak szervezeti és bélrendszeri szinten is. Ráadásul a rostos ételek kalóriatartalma eleve alacsonyabb, és mivel az elhízás is egy krónikus, igaz enyhébb szintű gyulladást okoz a szervezetben, ha a sok magas rosttartalmú ételnek köszönhetően veszítünk testsúlyunkból, azáltal is szelídülhetnek a gyulladásos folyamatok szervezetünkben.

D-vitamin. pikkelysömör tüneteinek rosszabbodása bizonyos esetekben télen jön elő, amikor kevesebb napfény éri bőrünket, így kevesebb D-vitamin is jut szervezetünkbe. Ezt a vitamint étrendkiegészítőkkel, de UVB terápiával is lehet pótolni. Az étrendi pótlás hátránya, hogy vannak bizonyos javasolt napi értékek, melyeket szájon át szedhető vitaminokkal nem érdemes túllépni, de napfénnyel bevitt D-vitamin esetében nincsen ilyen korlát. Így ezzel a módszerrel gyakorlatilag több D-vitaminhoz juttathatjuk szervezetünket.

Az egyéni étrend fontossága

Láthatjuk, hogy milyen sokféle étel befolyásolhatja szervezetünk gyulladásos folyamatait, de azt is ki kell emelni ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek kicsit másképp működik a szervezete és másképp reagál ezekre az ételekre, ezért más és más mértékű megszorítások segíthetnek a különböző betegek tüneteinek enyhítésében. Sőt, van a kerülendő élelmiszerek között is olyan, mely értékes tápanyagokat tartalmaz, ezért csak akkor ajánlatos teljesen elhagyni azokat étrendünkből, ha tényleg indokolt, más esetben bőven elegendő a mértéktartás is.