Rémisztő felfedezés: egyre több gyilkos műanyag kerül az emberi szervezetbe

A mikroműanyagok ma már a világ minden szegletében jelen vannak, köztük az olyan elhagyatott helyeken is, mint az Antarktisz. Sajnos a mikroszkopikus nagyságú műanyagszemcsék az emberi testbe is könnyen bekerülnek a szennyezett levegő belélegzésével vagy a táplálékkal, és olyan kulcsfontosságú szervekbe is eljutnak mint az agy vagy a méhlepény.

Mivel a probléma egyre nagyobb méreteket ölt, a kutatók teljes erőbedobással tanulmányozni kezdték a mikroműanyagok egészségügyi hatásait. Ehhez sokszor humán szervek laboratóriumban előállított miniatűr utánzatait, vagy egereket használnak, ám az ilyen eredmények pontatlanok lehetnek, és nem tükrözhetik az emberi szervezet mikroműanyagokra adott valós reakcióit.