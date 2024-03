Szent Grál: itt rejtőzhet a legtitokzatosabb ereklye

Az ősi mondák szerint a környékbeli forrás, a Kehelykút József halála után tört a felszínre. A korabeliek úgy gondolták, hogy aki a kútból iszik, az örök fiatalságot nyerhet.

Később Artúr király és a kerekasztal lovagjai tűzték ki küldetésükként a Szent Grál felkutatását. Tény, hogy Glastonbury a legenda szerint Avalon – más néven Camelot – helyszíne; ráadásul talán Artúr király és Guinevere királynő is az apátságban van eltemetve. Ám mivel az épület az 1500-as években nagyrészt megsemmisült, nincs fennmaradt bizonyíték az itt feltételezett eltemetésükre.

A Szent Grál legerősebb hagyományai Spanyolországhoz kötődnek

Margarita Torres és José Ortega del Rio régészek azt állítják, hogy a spanyolországi Leónban található San Isidoro bazilikában felfedezték a Szent Grált. A 2014 márciusában megjelent The Kings of the Grail (magyarul Grál királyai) című könyvük szerint a kehely 1100 körül Kairóba, majd Spanyolországba utazhatott. Egy andalúz uralkodó adta I. Ferdinánd leóni királynak, aki ezután a lányára, Zamorai Urracára hagyományozta.

A spanyolországi Leónban, a San Isidoro-bazilikában tartott kehely másolata

Fotó: Locutus Borg (José-Manuel Benito Álvarez)/Wikimedia Commons

A kutatások arra utalnak, hogy ez a kehely valóban Krisztus idejében készült, de körülbelül kétszáz hasonló, nagyjából ugyanebből az időszakból származó olyan kelyhet találhatunk, amelyek szintén az „igazi” Szent Grál szerepére pályázhatnak.

Így lesz egy másik esélyes jelölt a spanyolországi Valencia katedrálisában található La Capilla del Santo Cáliz (A kehely kápolnájának) kelyhe, ami meglehetősen díszes, arany fogantyúkkal és gyöngyökkel, smaragdokkal és rubinokkal kirakott alapzattal rendelkezik, de ezek a díszítések nem eredetiek. A történet szerint az eredeti Szent Grált az első pápa, Szent Péter vitte Rómába, de később eltűnt, és csak a 20. században került elő ismét.

A valenciai katedrális Szent Grálja

Fotó: Julian Elliott Photography/Alamy Stock

A Szent Grál egy harmadik lehetséges spanyolországi feltalálási helye a Barcelonától északra fekvő Montserrat apátság.

Az az elképzelés, hogy itt lehet a Grál egy Rahn nevű német katonától származik, aki lelkes amatőr Grál-kutatóként az Artúr-legendákat tanulmányozta, hogy fellelje a szent tárgyat. 1940-ben Heinrich Himmler, a Harmadik Birodalom második legbefolyásosabb embere is meglátogatta a vélelmezett helyszínt, mert erősen okkultista hajlamú náci vezetőként meg volt győződve arról, hogy a Grál hatalmat adhat neki.

A templomos lovagok védelmezték

A templomos lovagrend az első keresztes hadjárat után, a Szentföldön született meg. A templomosok az egyik leghíresebb katolikus katonai szerzetesrendet, egyházi lovagrendet alkották, amit 1119 körül alapítottak meg. A templomosok a keresztes hadjáratokban vitézül harcoltak, de 1314-ben a viennei zsinaton a pápa eretnekség vádjával feloszlatta a rendet, az utolsó nagymestert pedig máglyán megégették.

A kapcsolódó történet egy középkori legendán alapul, amely szerint a Szent Grált a templomos lovagok vitték magukkal a Szentföldről Itáliába, majd onnan egy ismeretlen helyre.

A Szent Grált a templomos lovagok is védelmezték

Fotó: Pinterest

Egyes források szerint a templomos lovagok találták meg a Szent Grált a jeruzsálemi templom romjai között, és így került a birtokukba. Ha ez igaz lenne is, a szent tárgy holléte máig ismeretlen.

A templomos lovagok és a Szent Grál kapcsolatának története képezi Dan Brown A DaVinci-kód című könyvének a vezérfonalát is. E fiktív verzió szerint a Grál végül Skóciába, a Rosslyn-kápolnába került.