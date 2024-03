Szinte elpusztíthatatlan mutáns lények szabadultak el Csernobilban

Bár voltak eltérések a sugárfertőzött területeken és a Föld más régióiban élő fonálférgek genomja között, ezek nem a sugárzás számlájára írhatók.

A csernobili férgek kromoszómái nem voltak sérültek, vagyis nem volt semmilyen arra utaló jel, hogy a sugárzás károsította volna DNS-üket.

A szakértők remélik, hogy a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos folyóiratban megjelent publikáció eredményeit a rákgyógyításban is hasznosíthatják majd.