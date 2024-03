Szokatlan eszközhöz kell nyúlnunk, ha meg akarjuk menteni a méheket

A kutatók szimulálták egy lehetséges mentőakció hatásait is: mi történne, ha a kaptárakat mesterségesen hűtött helyiségekbe telepítenék, ahol a méhek hamarabb visszahúzódnak a tél közeledtével, így dolgozóik megmenekülnek a túlfáradástól. Richland esetében például ha október és április között hűtött helyiségben tartanák a méheket, a kolóniák tavaszi lélekszáma még az évszázad végén is meghaladná a 15 ezret, szemben azzal az 5000-8000 közötti lélekszámmal, ami akkor várható, ha a kaptárak továbbra is a szabadban maradnak.

A hűtött tárolás egyébként nem az élettől elrugaszkodott és nem is vadonatúj ötlet: bár még nem általánosan bevett gyakorlat, népszerűsége egyre nő az ipari méhtenyésztők körében, mert segíti a méhek egészségének megőrzését. Nagyban megkönnyíti továbbá annak az óriási logisztikai feladatnak a lebonyolítását, amelynek keretében februáronként az ország minden részéről több mint kétmillió kaptárt Kaliforniába utaztatnak a mandulafák beporzása végett.

Sok méhész már most is alkalmazza a beltéri tartási technikát, mert számos közvetlen előnnyel bír

– szögezi le Brandon Hopkins, a Washingtoni Állami Egyetem entomológusa és a cikk társszerzője. – A mi eredményeink most arra mutatnak rá, hogy a beltéri tartásnak az éghajlatváltozás közepette hosszútávú előnyei is lehetnek a kolóniák túlélése szempontjából.”