Máig nincsenek kibeszélve a kommunista diktatúra okozta traumák

Ennek során számos ismeretlen történetre derült fény, köztük szép számmal olyanokra is, amelyek még akkor, évtizedekkel később is félelemmel töltötték el az érintetteket. Éppen ezért ez nemcsak történelmi, hanem igen komoly lélektani aspektusokkal rendelkező kérdéskör. Mindez arra döbbenetes példa, hogy ezek a sok-sok évtizedes elfojtott traumák mennyire mélyen beépültek a mikroközösségek kollektív tudatába.



Mik a tanulságai az előzőekben említett traumáknak, illetve áldozattörténeteknek, és ezek mennyiben részei az úgynevezett információs kárpótlásnak?



Az áldozattörténetek a diktatúra működésének hétköznapjaira világítanak rá, azokra az egyéni szinten jelentkező kényszerhelyzetekre, „kompromisszumokra”, amiket az érintettek igazából soha nem tudtak feldolgozni. Megdöbbentő, hogy ezek a hatások még most is léteznek, egyfajta generációs átöröklődés következményeként. Ezért számít különösen fontos feladatnak, hogy mindezeknek megfelelő történeti kereteket adjunk, például az úgynevezett rendhagyó történelemórákon, illetve az ehhez kapcsolódó előadásokon. A munkánkban tehát nemcsak a fontos alapkutatási szempontoknak, hanem ennek a feladatnak is meg kell felelnünk. E kérdéskör második oldala – ami az információs kárpótlás része –, a diktatúra működtetőinek feltárása és megnevezése, ami egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottságának törvényi kötelezettsége is.