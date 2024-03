Veronika kendője: legalább annyira titokzatos, mint a torinói lepel

Veronika tisztelete valójában csak a 13. század elejétől kezdett elterjedni a keresztény egyházban, akkortól, amikor III. Ince pápa 1208-ban bevezette a Vatikánban őrzött szent kendővel való húsvéti körmeneteket. Dante Alighieri az 1294-ben írt La Vita Nuova (Új élet) verses művében megemlíti, hogy a zarándokok tömegesen jöttek Rómába Krisztus arcát megnézni Veronika kendőjén. A titokzatos kendő rendkívül erős kultuszát az is jól szemlélteti, hogy amikor 1506-ban elkezdték a Szent Péter-bazilika építését, az alapkövet annak a kora középkori kápolnának a helyén helyezték a földbe, amelyben korábban az ereklyét őrizték.

Veronika kultusza csak a 13. század elejétől kezdődött el a katolikus keresztény egyházban

Fotó: Viola Bz. / Wikimedia Commons

Amikor 1608-ban V. Pál pápa lebontatta a Veronika kendőjét őrző kápolnát, a becses ereklyének is évtizedekre nyoma veszett. A kendő 1646-ban a manopellói kapucinusok birtokába került, és itt is őrzik mind a mai napig. A kendőről több másolat is készült, ezeket többek között a bécsi Hofburg kincstárában, a spanyolországi Alicantéban, a Vatikánban és a római San Silvestro bazilikában őrzik.