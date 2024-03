Veszélyes anyag kerül a levegőbe

A tudósok négy hónapon keresztül magnetitből, vasból, valamint dízeles szénhidrogénekből álló nanorészecskéknek tették ki az egereket, és megállapították, hogy az Alzheimer-kórra hajlamos csoportban megnőtt a betegséggel összefüggésbe hozható amiloid típusú agyi plakkok képződése, valamint viselkedésbeli változások, például rövid távú memóriavesztés és tájékozódási zavar jelentkeztek. Utóbbiak mind az Alzheimer gyakori tünetei.

Ezen eredményeken túl a kutatók azt is megállapították, hogy mind az egerek, mind az emberi idegsejtek immunválaszokat (gyulladást, oxidatív stresszt) produkáltak a magnetittel szemben, a folyamat pedig szintén hozzájárulhat a kognitív betegség kialakulásához.

Rengeteg embert érinthet a probléma világszerte, további kutatások szükségesek

Mivel világszerte rengeteg ember él iparilag szennyezettebb területeken, és a magnetitek a nem alzheimeresek agyában is összegyűlnek, fontos lenne megismerni ennek az anyagnak az egészségügyi hatásait, vélik a kutatók. Az Environment International című folyóiratban közzétett tanulmány is ezt a kérdést boncolgatta. A kutatások következő lépcsőfoka az lesz, hogy megnézzék, milyen hatással van a magnetit a kognitív funkciók egészére, és ezúttal olyanokat is vizsgálni fognak, akik nem szenvednek Alzheimer-kórban.