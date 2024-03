Itt csap le legtöbbször a halálos villám

A villám viselkedését kutatják

A zivatarokban másodpercenként legalább 60-szor villámlik valahol a bolygó körül, néha még az Északi-sark közelében is. Az elektromosság minden egyes óriási szikrája 322 ezer kilométer per órával szeli át a légkört. Forróbb, mint a Nap felszíne és ezerszer több áramot szolgáltat, mint az okostelefonunkat töltő konnektor. Ezért is olyan veszélyes a villámlás.