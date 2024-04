A NASA kiderítette, komoly bajban vagyunk

Kérdésessé vált a gyorsulva tágulás kozmológiai modellje



A táguló, de véges és határtalan univerzum hipotézisét Albert Einstein az 1915-ben megalkotott és a rá következő évben publikált általános relativitáselméletében állította fel. Az einsteini elméletben a gravitáció a téridő görbültségének, vagyis az univerzum végességének a következménye. A világegyetem görbültségére a brit Sir Arthur Eddington 1919-ben, az univerzum tágulására pedig Edwin P. Hubble amerikai csillagász 1929-ben talált empirikus asztrofizikai bizonyítékot. Az univerzum tágulásának egyik következménye, hogy a fény miközben áthalad a kozmikus téren megnyúlik és megváltozik, nagyobbá válik a hullámhossza. Erre a jelenségre vezethető vissza az is hogy ha a csillagászok egyre távolabbi és ezért egyre ősibb galaxisokat figyelnek meg, ezeknek a vörös felé tolódik el a színképe.

A többször ellenőrzött megfigyelési adatok megerősítik, hogy az univerzum tágulása nem egyenletes

Fotó: NASA/JPL-Caltech

A tágulási sebességből először az őrsrobbanás elméletét felállító belga Georges Lemaître számította ki a világegyetem keletkezésének időpontját, ami a jelenleg legpontosabbnak tekinthető mérések szerint 13,8 milliárd éve történt. Az einsteini gravitációs modell szerint a tágulási sebességnek azonban az idő múlásával lassulnia kellene, de ezzel szemben Samuel Perlmutter, Brian P. Schmidt és Adam Riess 1998-ban felfedezték, hogy az univerzum gyorsulva tágul. A gyorsuló tágulás magyarázatára vezették be az univerzumot kitöltő hipotetikus erő, a sötét energia fogalmát.

A kozmológiai szakirodalomban a sötét energia az egész univerzumot kitöltő olyan energiaforma, amely antigravitációs hatású, vagyis negatív nyomást fejt ki.

Albert Einstein általános relativitáselméletéből az következik, hogy a sötét energia negatív nyomása nagy távolságokon semlegesíti a gravitációs vonzást. Az elméleti számítások szerint az általunk ismert einsteini univerzum 74 %-át teszi ki a titokzatos sötét energia, 22 %-át a sötét anyag (olyan, csillagászati műszerekkel megfigyelhetetlen anyagfajta, ami semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsát ki), 3,6 százalékát a csillagközi gáztömeg adja ki, és csupán a fennmaradó 0,4 % alkotja a csillagok és egyéb égitestek tömegét.

A sötét energia hipotetikus létét Einstein kozmológiai állandója is előrevetítette

Fotó: TrendinTech

Ezzel csupán egyetlen probléma adódik, hogy bármennyire is tetszetős és logikus a sötét energiára visszavezetni az univerzum gyorsuló tágulását, egyelőre empirikusan még nem sikerült bizonyítani a létezését. Vannak, akik mindezt kétségbe is vonják, és más – ugyancsak teoretikus – okokra vezetik vissza e különös jelenség magyarázatát. Az a tény, hogy a tágulási sebesség változó, vagyis egyes térrészek gyorsabban tágulnak más térrészek sebességéhez képest, ezt az eddig konszenzusosnak tekinthető kozmológiai modellt is felborítják.