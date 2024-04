A zombivá váló Nap okozza majd az emberek vesztét

Bolygónk tehát egy élhetetlen sivatag lesz, ez nem is kérdés. Ami viszont továbbra is rejtély, hogy maga az égitest megmarad-e, vagy apró darabokra szakad. A Merkúrt és a Vénuszt biztosan elnyeli majd a vörös óriássá változó Nap. Ha a Föld ki is marad ebből, egy további veszélyforrás leselkedik majd rá: a vörös óriásból fehér törpévé változó központi csillagunk.

Boris Gaensicke professzor (Warwick Egyetem, Anglia) és Dr. Amornrat Aungwerijwit (Naresuan Egyetem, Thaiföld) vezetik azt a kutatócsoportot, amely három fehér törpét figyelt több éven át. Mindegyik csillagnál komoly fényességváltozásokat írtak le, amelyeket a körülöttük keringő, és éppen darabjaikra szakadó objektumok porfelhői idéztek elő.

A fehér törpék bámulatos nagysága