150 évig fog élni az ember?

Az öregedés, amennyire tudjuk, meglehetősen sok különböző, de egymással összefüggő tényező következménye: szerepet játszanak benne a természetes folyamatok, de az életkörülmények is; némelyik irányítható, mások a véletlen művei - és vannak olyanok is, amelyekről még nem is tudunk.

Vegyük például az ételt. Intuitívan azt gondolnánk, hogy az élelemhez való könnyű hozzáférés megnöveli az élettartamunkat - elvégre nehéz 100 évig élni, ha kilencévesen éhen halunk. A valóság azonban ennél furcsább.