Elzárták az amerikai államtitkoktól a kiállhatatlan Oppenheimert

Sikeres, de megtört lélek

Karrierje a második világháború alatt indult be igazán, ugyanis kutatótársai véghez vitték az első sikeres maghasadási kísérleteket. Az Egyesült Államokba emigrált Szilárd Leó ez alapján felismerte, hogy ebből láncreakció is létrehozható, amivel pusztító fegyver is készíthető. Érzékelve a veszélyt, akkori barátjával Albert Einsteinnel figyelmeztették Franklin D. Roosevelt elnököt, hogy rendkívüli következményekkel járna, ha a németek elkészítenének egy ilyen eszközt.

Oppenheimer 1946-ban

Fotó: Wikipedia - Ed Westcott / Wikipedia - Ed Westcott