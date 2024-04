Filmre vettek egy imádkozó sáskát, de ami utána jött, arra senki sem volt felkészülve

Az imádkozó sáskák a rovarvilág legrettegettebb ragadozói közé tartoznak, nemcsak egyedi megjelenésük miatt, hanem azért is, mert testméretüknél sokkal nagyobb állatokat is képesek elejteni. Étlapjukon egyaránt szerepelnek rovarok, gyíkok, békák, sőt még kisebb kígyók is. Mellső meghajlított tüskés végtagjaik félelmetes fegyvernek számítanak.