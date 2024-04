Gyönyörű könyvet kaptak a horgászok és a halak iránt érdeklődők

A kötet nagyon gazdagon illusztrált, a szükséges magyarázó rajzokon és elterjedési térképeken kívül minden egyes halfaj esetében találunk egy-egy művészi grafikát, illetve habitusfotót is – ilyen kiadvány korábban soha nem készült. A könyv természetesen tartalmazza az egyes fajok általános leírását, információt a növekedésről, szaporodásmódról, táplálkozásról és az élőhelyről, amelyet releváns esetekben kiegészít a horgászati és gasztronómiai jelentőség is. A „száraz tények” mellett kevéssé ismert adatokat, érdekességeket is olvashatunk minden egyes fajról a „Ma is tanultam valamit” című fejezetben.

A Magyar Halkönyv címlapja és egyik oldalpárja

Fotó: MATE