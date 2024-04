Eredetileg a Szuezi-csatornánál építették volna fel az amerikai Szabadság-szobrot

A "sárga flottta" egyik a csatornában veszteglő hajójáról készített fotó 1973-ból

Fotó: Wikimedia Commons

Az évek során a nemzetközi legénységből egy fantasztikus közösség szerveződött, amelyet a hajókat belepő homok után Sárga Flottának kereszteltek el. Az összefogásnak köszönhetően postaszolgálatot hoztak létre és saját bélyeget is kiadtak, kialakítottak focipályát és mozit is a hajókon, valamint kereskedtek is egymás között, hogy mindenki változatosabb ételhez jusson. 1975-ben, amikor a csatornát újból visszaadták a forgalomnak, a flottából csak egy-két hajó volt képes saját erejéből hazaindulni.

Új kolosszus a modern kornak

A csatorna történetéhez kapcsolódik egy másik, kevéssé ismert érdekesség is. Frédéric Auguste Bartholdi francia szobrász, az ókori világ egyik csodájából, a rodoszi kolosszus történetéből inspirálódva egy hasonlóan szemkápráztató építményt tervezett a frissen felavatott Szuezi-csatorna északi bejáratához. Akárcsak elődje, úgy ez az alkotás is egyfajta világítótorony szerepet töltött volna be, amely egy emberalak képében, fáklyát tartva fényével jelképesen is utat mutat az utazóknak.

A HMS Malabar brit hadihajó átkel a Szuezi-csatornán

Fotó: Wikimedia Commons

Az alkotás a magas kivitelezési költségek miatt nem nyerte el a döntéshozók tetszését, ezért a művész később az Egyesült Államok számára készítette el az azóta jelképpé váló Szabadság-szobrot. Szobrot nem kapott azóta egyik bejáratához sem, de a világ figyelme, időről időre a föld egyik legfontosabb hajózási útvonalára irányul, amely bármikor képes új vizekre terelni nem csak a tengeri szállítás lehetőségeit, de a nemzetközi politikát is.

