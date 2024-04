Itt a bizonyíték: léteznek a földönkívüliek!

Albert Einstein és Nathan Rosen. Ők vetették fel először a féreglyukak létezésének elméleti lehetőségét

Fotó: Wikimedia Commons

Arra a kérdésre pedig, miszerint nem tart-e attól, hogy a nézetei miatt egyesek fantasztának vagy képzelgőnek tartják, így válaszolt: »Én voltam a Harvard csillagászati tanszékének dékánja, az Amerikai Nemzeti Akadémia Fizikai és Csillagászati Tanácsának igazgatója, a Fekete Lyuk Kezdeményezés igazgatója és alapítója, tehát semmi kétség afelől, hogy az establishment tagja vagyok, és azt hiszem, ezért nehéz lenne őrültnek nevezni.« A professzor arra is rámutatott, hogy ma már több neves tudományos szervezet is foglalkozik a földönkívüli élet kutatásával anélkül, hogy különösebb kritika érné a munkásságukat. „Az, hogy a NASA is földönkívüli életet keres, és ez nem zavar senkit sem, azért lehetséges, mert ők mikrobiológiai életet keresnek. Ha ilyen típusú életet találunk a Marson, az nem fogja felborítani a túldimenzionált egónkat. Ettől még mindig mi leszünk a legokosabb emberek a faluban. De ha ennél is többet keresünk, az már igazi felháborodást fog kiváltani” – nyilatkozta a professzor.

Loeb professzor szerint idegen eszközök maradványai meteor-szerű űrszemétként is eljuthattak már a Földre

Fotó: Wikimedia Commons

Avi Loeb ezzel kapcsolatban a mesterséges intelligenciáról is kifejtette a véleményét a Gazeta Wyborcza riporterének: „Gondoljon bele: a mesterséges intelligencia már csak egy lépésre van attól, hogy felülmúlja az emberi agyat!