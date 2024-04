Nem mindenki örül a jó időnek, sokak számára igazi tragédia

4. Csak tiszta kézzel érjünk az arcunkhoz!

Ha a kertben virágot ültetünk és veteményezünk, vagy a gyermekünkkel a homokozóban játszunk, a pollenek és más allergének könnyedén átkerülhetnek a kezünkről a szemünkbe. Ezért fokozottan ügyeljünk arra, hogy piszkos kézzel soha ne érintsük meg az arcunkat, és kézmosás nélkül ne dörzsöljük a szemünket!

5. Tartsuk nedvesen a szemünket!

A napsütés és a klíma hátulütője, hogy könnyedén kiszáríthatják a szemet. Ha egészséges szemeket szeretnénk, elengedhetetlen, hogy a szemfelszín egész nap hidratált maradjon. Ezt tartósítószer-mentes műkönny alkalmazásával érhetjük el, de emellett a rendszeres, kellő mennyiségű folyadékfogyasztás is segíthet. Bárhová megyünk, mindig lapuljon a táskánkban egy tubus műkönny, mely abban is segítségünkre lehet, hogy az irritáló polleneket lemossuk a szemfelszínről.



6. Ne felejtsünk el pislogni!

Talán kevesen vannak ezzel tisztában, de szemünk hidratáltságát azzal is segíthetjük, ha rendszeresen pislogunk. Bármennyire is furcsának tűnhet, a pislogásról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Különösen telefonnyomkodás, számítógépes munkavégzés vagy tévénézés közben pislogunk kevesebbet a szükségesnél. Ez az egyik oka a szemszárazság kialakulásának, ami már népbetegségnek számít, és ami egyre gyakoribb a fiatalok körében is. „A pislogás természetes élettani reakció, és fontos szerepet játszik szemünk egészségében: megvédi a szemet a kiszáradástól, valamint az irritáló anyagoktól. Minden alkalommal, amikor a szemhéjunk becsukódik, a könnymirigyek sós, valamint a meibom mirigyek olajos váladéka a szem felszínén végigterül, kiöblítve a kis porszemcséket, benedvesítve a szemfelszín szabadon lévő részét” – mondja Dr. Nagy Angéla.



7. Diétázzunk és mozogjunk!

A hosszú téli hónapok után, amikor esetleg kevesebbet mozogtunk és vitaminhiányosan táplálkoztunk, a tavasz tökéletes alkalom arra, hogy odafigyeljünk az életmódunkra. Az egészséges táplálkozás és a testmozgás nemcsak az általános egészségnek tesz jót, de nagyon fontos a szem egészsége szempontjából is. A béta-karotinban, omega-3-ban, C- és E-vitaminban, valamint luteinben gazdag élelmiszerek létfontosságúak az egészséges szem számára. Ilyen élelmiszerek például a sárgarépa, a sütőtök, az olajos halak, a bogyós gyümölcsök, a citrusfélék, a mandula, az avokádó, a kelkáposzta, a spenót és a tojás.



8. Pihenjünk eleget és relaxáljunk!

A szemek egészségének megőrzésében nagyon fontos szerepet kap a pihenés és a relaxáció. Ha például sok időt töltünk a számítógép képernyőjének nézegetésével, megerőltethetjük a szemünket. Nagyszerű tipp a 20-20-5 szabály betartása: 20 percenként 20 másodpercig nézzünk 5 méternél távolabbra, ez valóban segíthet megelőzni, hogy a szemek elfáradjanak és megerőltessék magukat a fókuszált munkavégzés miatt.

A jó minőségű alvás a másik módja annak, hogy a szemünk pihenhessen. Egy átlagos felnőtt számára körülbelül 7-8 óra alvás ajánlott. Ha valami langyosat helyezünk a csukott szemhéjakra, például egy melegíthető szemmaszkot, az valóban segíthet a fáradt szemek esti pihenésében és ellazításában, valamint a könnyfilm minőségét meghatározó mirigyeket is stimulálják.

Forrás: Budai Szemészeti Központ, purecom