Lezuhant egy Airbus A320-as utasszállító repülőgép Karacsi lakónegyede felett, 98 ember meghalt

Rutinrepülés ramadán idején

2020 májusában a világ a Covid-járványtól szenvedett. Az Egészségügyi Világszervezet alig két hónappal korábban nyilvánította világjárványnak a Covid19-et, és ekkor zárkóztak be az országok. Pakisztánban is komoly korlátozásokat vezettek be, pl. törölték az összes belföldi repülőjáratot. Májusban aztán újranyitották a legfontosabb útvonalakat, pl. a Lahore-Karacsi viszonylatot.

A katasztrófát szenvedett Airbus A320

Fotó: Wikipedia

Május 22-én 91 utas és 8 fős személyzet szállt be az Airbus A320 típusú gépbe Lahore repülőterén. A repülés a járvány ellenére rutinműveletnek ígérkezett, az út mindössze 90 perces volt, az idő kiváló, és a pilóták úgy ismerték ezt az útvonalat, mint a tenyerüket.

A PIA 8303-as járatának parancsnoka aznap Szadzsad Gul volt, aki addig 17 ezer órát gyűjtött össze. A vállalatnál kiemelt szerepet élvezett, ő felelt a repülések minőségellenőrzéséért. Az elsőtiszt, Uszman Azam ugyan már tíz éve volt a légitársaságnál, de még csak 2,100 órát repült. A pilóták azt beszélték meg, hogy odafelé Azam elsőtiszt vezeti majd a gépet (pilot flying, PF), és a kapitány támogatja majd őt, illetve rádiózik (pilot monitoring, PM).

Szadzsma Gul kapitánya légitársaság minőságellenőreként isdolgozott, pedig megbukott a pszichológiai alkalmassági vizsgán

Fotó: BOL News

Az eseményekhez az is hozzátartozik, hogy Pakisztánban ekkor a ramadán szent hónapját ünnepelték, amikor az emberek egyebek mellett hajnaltól estig minden nap böjtölnek. A gép 13:05-kor indult Lahoréből, ez azt jelentette, hogy a hajnali étkezés óta, vagyis már órák óta nem fogyasztottak egy falat ételt és egy korty folyadékot sem a pilóták. Ennek később jelentősége lett.

Kulcsfontosságú a fedélzeti munkamegosztás

A felszállás és repülés az utazómagasságon problémamentes volt. A baleseti vizsgálóknak azonban később feltűnt, hogy a két pilóta folyamatosan a járványról beszélgetett. Ez nem volt meglepő, hiszen friss élmény volt mindenki számára a világ bezárkózása. A repüléssel nem összefüggő, hosszú beszélgetés azonban előre vetítette a személyzeti munkamegosztás problémáját.

Uszman Azam elsőtiszt nem számított jó pilótának, és biztatásra, illetve támogatásra lett volna szüksége

Fotó: Facebook

Az angolul Crew Resource Managementnek (CRM) nevezett folyamat a repülésben azt jelenti, a kapitánynak úgy kell elosztania a feladatokat, hogy mindenki tisztában legyen a saját feladatával, hogy mindenki a meghatározott tevékenységet végezze, és ne mással foglalkozzon, és hogy a személyzet egyértelműen közölje a saját feladatkörében tapasztaltakat. Ugyanakkor közben nyitottnak kell lenni az alacsonyabb beosztású munkatárs javaslataira is. Bár a kapitányok rangban az elsőtisztek felett állnak, ennek a hierarchiának nem szabad érződnie a gép irányításában – a parancsok osztogatása helyett az együttműködés, a közös problémamegoldás a működési elv. Olvasóink nemsokára látni fogják, hogy ezek a hasznos és a biztonságot szolgáló elvek egyáltalán nem érvényesültek ezen a járaton.

Megkezdődik az események tragikus láncolata

13:24-kor a Karacsi irányítás közölte a pilótákkal, hogy a 25-ös bal pályára várhatják majd a bevezetést és a leszállást a főváros repülőterén.