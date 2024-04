Kereskedő család soraiból vált építész zsenivé Ybl Miklós

Ybl Miklós kőnyomatos portréja az aláírásával 1866-ból

Támogatták külföldi utazását és feleségét is nekik köszönhetően ismerte meg. A következő években papírra vetette a fóti Szeplőtelen fogantatás templom és a pesti Unger-ház terveit is. 1863-ban régi vágya teljesült és felvették az építőmesteri céhbe. Pár évvel később váratlan atrocitás érte: dühös asztalosok egy nagyobb csoportja megrongálta üllői úti ingatlanát arra hivatkozva, hogy bécsi iparosokat bízott meg munkával a magyarok helyett. Ybl legnevezetesebb alkotásai, mint, az Operaház, Várkert Bazár vagy a Fővámház az 1870-es években épültek, de vidéki megbízásokat is kapott, például az ókígyósi Wenckheim-kastély megtervezése is az ő munkáját dicséri.

Hihetetlen munkabírással rendelkezett a „nemzet építésze”

1882-ben a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ünnepséggel tisztelgett Ybl ötven éves munkássága előtt. Az évtizedek alatt Ybl Miklós feje felett is eljárt az idő, azonban ezt makacsul nem volt hajlandó tudomásul venni. Hihetetlen munkabírása egész életében jellemezte: saját kezűleg tervezett, rajzolt és a munkák legtöbb folyamatát felülvizsgálta. Egyes beszámolók szerint az építőanyagok minőségét botjával ellenőrizte, amelyeket rendre széthasított a beérkezett silány minőségű köveken.