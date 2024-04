Ismét látványos sarki fény ragyogott a Dunántúlon

A szokottnál erősebb naptevékenység miatt lehet hazánk területén is egyre több sarki fényt látni

A Nap aktivitása nagyjából egy 11 éves ciklus végén éri el a maximumát, ekkor felerősödik a naptevékenység, megnövekszik a napkitörések száma, és ennek következményeként a mágneses viharok mennyisége, ami miatt a sarki fényjelenségek is gyakoribbá válnak, és nem egyszer a sarkkör alatti vidékeken is fellobban egy-egy „aurora borealis”. Sarki fény akkor keletkezik, amikor a Napból kiáramló nagy sebességű töltött részecskékből álló anyagfelhő, az úgynevezett napszél eléri a Föld magnetoszféráját.

A sarki fényt a Napból érkező nagy energiájú töltött részecskék okozzák, amelyek ütköznek az atmoszférával

Fotó: Science Photo Library via AFP/MARK GARLICK