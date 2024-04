Magyar módszert hasznosít a japán gyógyszeripar

Az ELTE TTK Biokémiai Tanszék kutatói, Kardos József és Micsonai András, BeStSel (Beta Structure Selection) néven fejlesztette ki azt a módszert, ami a korábbi algoritmusoknál

jóval pontosabban képes jellemezni a fehérjék másodlagos szerkezetét és térbeli elrendeződését (foldját).

A fejlesztés az ún. cirkuláris dikroizmus spektroszkópia (CD) módszerrel meghatározott spektrumok kiértékelését teszi sokkal pontosabbá. Ezek a mérések a terápiás fehérjék és antitestek vizsgálatának szerves részét képezik, így különösen fontosak például a gyógyszeripar számára. A módszer jelentőségét az ELTE vezetése is elismerte, hiszen a fejlesztést az Egyetemi Innovációs Testület 2023-ban a legjobb egyetemi fejlesztésnek választotta.

Japán gyógyszeripari műszerek hasznosítják a magyar kutatók módszerét.

A kutatók szoftveres megoldása hamar felkeltette az ipar érdeklődését is, így megkezdődtek a tárgyalások az optikai spektroszkópiai és kromatográfiás készülékek piacvezető gyártójával, az 57 országban jelen levő, japán JASCO céggel a fejlesztés hasznosításáról. A komoly ipari érdeklődést és a piaci potenciált mutatja, hogy a tárgyalások gyorsan haladtak, 2023. június 29-én az egyetem és a cég képviselői ünnepélyes keretek között aláírtak egy hosszú távú együttműködési megállapodást a magyar fejlesztés felhasználásáról abban a kiértékelő szoftverben, amit a japán cég a gyógyszeripar igényeit kielégítő, nagy áteresztőképességű CD készülékeihez alkalmaz. Ezt az együttműködést most kiterjesztették az általános felhasználású kiértékelő szoftverekre is.

A JASCO kiemelte, hogy az ELTE-s kutatók korábban létrehoztak egy népszerű weboldalt, ahol a CD adatok online elemezhetőek a BeStSel módszer segítségével. Mivel sok biotechnológiai cég adatainak kiértékelésére online platform nem alkalmazható, a JASCO lehetőséget kapott a szoftver offline használatára a cég Spectra Manager Ver. 2.5 és CFR szoftvercsomagjaiban, amivel a CD műszereik minden korábbinál pontosabban működhetnek.

