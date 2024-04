Második válásába őszült bele Charlie Chaplin

Az első igazi hangosfilmjében, A diktátorban – amivel addigi népszerűségét tette kockára – háborúellenes szatírakörnyezetet hozott létre, amit állítólag a mozirajongó Hitler háromszor is látott. Ebben a műfajban is megállta a helyét, ám az 1967-ben készült utolsó filmjében, a Hongkongi grófnőben már nem tudott újat nyújtani. Munkásságát számos díjjal, illetve életmű-elismeréssel is méltatta a szakma.

Magánélete meglehetősen viharos volt. Feltűnően vonzódott a nála jóval fiatalabb lányokhoz, ami már a korban is beszédtéma volt személye körül.

Négyszer nősült meg, legjobban talán a második válása viselte meg 1928-ban. Volt nejének, Lita Greynek akkor 825 ezer dollárt fizetett a válási határozat után, és az ekkor ért stresszbe beleőszült.