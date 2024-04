Teljes napfogyatkozásra készülnek hétfőn

A teljes napfogyatkozás sávjába eső területen mintegy 44 millió ember él, és jelentősen megnövekedett turizmusra számítanak, komoly bevétellel. Egy fogyasztói felméréssel foglalkozó intézet, a Lisa W. Miller & Associates közelmúltban készült kutatása szerint tizenkettő millió ember kel útra, hogy láthassa a maga teljességében láthassa a csillagászati jelenséget. A legtöbben, mintegy egymillióan Texast választják, ahol leghosszabb ideig lesz észlelhető a napfogyatkozás.

Az Egyesült Államok területének jó részén áthalad

A The Perryman Group gazdasági és pénzügyi elemzőcsoport várakozása 1,5 milliárd dollár közvetlen turisztikai többletbevételről szól, de ez a járulékos bevételekkel együtt meghaladhatja a 4,5 milliárd dollárt. A legkomolyabb közvetlen bevételre Texas turisztikai ipara számíthat, mintegy 420 millióra, de New York államban is negyedmilliárd dollárt várnak.