Pompeji romjai között öngyógyító betont fedeztek fel

Az egykori házfelújítás talán kissé hétköznapinak tűnhet, de a felfedezés tiszta pillanatképet adhat arról, hogyan építették az ókori rómaiak az épületeket, amelyekben éltek. Feltár néhány új információt is azokról az építési technikákról, amelyekkel olyan épületeket hoztak létre, amelyek most, több ezer évvel később is állnak.

Öngyógyító betonról árulkodnak Pompeji romjai

Fotó: Andy Holmes

Ahogyan az várható volt, a Nagy Pompeji Projekt évei alatt tervezett ásatások a 10. sziget IX. régiójában fontos eredményeket hoznak az ókori városról való ismereteink bővítése szempontjából. Ezen a nagyrészt feltáratlan területen végzett ásatási munkálatok egy másik, szomszédos területen, az V. régióban végzett korábbi ásatásokat követik annak érdekében, hogy stabilizáljuk az ásatási területek szélén lévő, kitörési anyagból álló falakat, amelyek veszélyesen magasodnak a feltárt területek fölé

– mondta Massimo Osanna, az olasz múzeumok főigazgatója a ScienceAlert online tudományos portálnak.