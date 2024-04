A Föld pusztulása: egy magányos csillag mentheti meg a biztos megsemmisüléstől

A Nap egy G2V színképosztályba tartozó fősorozatbeli csillag, amely az életciklusa felénél jár

Fotó: Spaceweather.com

Hogy ekkor lesz-e még élet a Földön több mint kérdéses, mert ennél jóval korábban szembe kell nézni egy másik, az élet pusztulásával fenyegető kozmikus eseménnyel is. A Föd jelenleg a Nap lakhatási zónáján belül, kereken 149,9 millió kilométeres távolságra kering a központi csillagunktól. Ez teszi lehetővé az atmoszféra és hidroszféra, valamint a földi élet fennmaradását. Az egyensúlyi állapotot a Nap egyenletes energiatermelése, vagyis a Földet érő napsugárzás stabil szintje tartja fenn. A Nap jelenlegi felszíni hőmérséklete 5780 kelvin, ami évmilliárdok óta változatlan az előzőekben említett folyamat miatt. Ez még így is marad jó ideig, ám de annál sokkal korábban, hogy a Nap kilépve a fősorozatbeli ágból vörös óriássá fújódna fel, be fog következni egy olyan „apró” változás, ami elpusztítja a földi életet.



Mikor fog bekövetkezni a Föld élhetetlenné való felmelegedése?