Sokkoló: a mikroműanyagoknak köze lehet a gyulladásos bélbetegséghez

Az 5 milliméternél is kisebb műanyagdarabok szinte minden ételben megtalálhatók: műanyagpalackba csomagolt üdítőkben, állati eredetű élelmiszerekben, de még a gyümölcsökben és a zöldségekben is.

A műanyagok bomlása, szétesése során keletkeznek és olyan kicsik, hogy az ember szervezetébe is könnyen be tudnak kerülni.

Mutattak ki vérből és székletből is ilyeneket, és találtak már szívben és méhlepényben is. Régóta keresik a választ arra, milyen hatással vannak az emberre, de most először találtak összefüggést a bélgyulladás súlyossága és a műanyagrészecskék mennyisége között. A legújabb, minden részletre kitérő tanulmány egy olyan kutatásról számolt be, amelyben a tudósok egészséges emberek és gyulladásos bélbetegségben szenvendők székletét elemzték.

"A vizsgálatok során elsőként arra lettek figyelmesek, hogy a bélgyulladásban szenvedő alanyoknál szignifikánsan magasabb volt a mikroműanyag-koncentráció (41,8), mint az egészséges embereknél (28,0).Összesen 15 féle mikroműanyagot mutattak ki a székletben, melyek közül a poli(etilén-tereftalát) (22,3-34,0 százalék) és a poliamid (8,9-12,4 százalék) volt a domináns, ezek lapok, illetve szálak formájában voltak jelen a végtermékekben"- tudta meg a TV2 Tények.

Az is kiderült, hogy az ivóvíz és az élelmiszerek műanyag csomagolása, de a porexpozíció is befolyásolja a szervezetbe kerülő káros anyagok felhalmozódását.

Megdöbbentő eredményeik rávilágítottak, hogy a széklet mikroműanyag-tartalmának vizsgálata hasznos az emberi szervezet műanyaggal vívott harcának, és a lehetséges egészségügyi kockázatainak felismerésében és felmérésében, úgyhogy folytatják a kutatásokat. Ha a palackok helyett alumínium kulacsokat használnánk, kevesebb mikoműanyag kerülne a szervezetünkbe, emellett ez egy környezetbarát megoldás, ráadásul újratölthetők.

Az is kérdéses, hogy mit lehet kezdeni a mikroműanyagokkal, meg lehet-e valahogy szabadulni ezektől a pici, de annál veszélyesebb szerkezetektől. Ahogy korábban írtuk, kínai kutatók tanulmánya szerint a kalciumban gazdag csapvíz forralásával a nano- és mikroműanyagok (NMP-k) közel 90 százaléka eltávolítható. Bár a mikroműanyagokkal való szennyeződés egészségügyi veszélyei még mindig nem tisztázottak, ez a módszer ugyanolyan egyszerű és elérhető, mint egy csésze reggeli tea vagy kávé elkészítése.