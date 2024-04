Túlélte a 20. század megpróbáltatásait a Várkert Bazár

Uralkodói megfontolásnak köszönhette a megszületését

A Várhegy ezen része már a török időkben is helyet adott különféle épületeknek. Sőt, a mai is álló, úgynevezett déli kortinafal története egészen a középkorig nyúlik vissza. A terület régészeti feltárása során temetők és ágyúöntő műhelyek nyomaira is rábukkantak a régészek. Buda 17. századi visszafoglalását követően egyre kevesebb szerep jutott a védelmi célokat szolgáló falaknak és nagyobb hangsúlyt fektettek a terület parkosítására. Különösen József nádor szorgalmazta a különféle növények ültetését a területen.