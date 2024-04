Újabb Árpád-házi királyokat azonosíthatnak

Elmondta: ahhoz, hogy a beazonosítás megtörténjen, több módszer is rendelkezésre áll: az egyik az, hogy egy nagyon közeli hozzátartozótól vesznek mintát összehasonlítás céljából. A közeli genetikai rokonság bizonyítja a személy kilétét - tette hozzá.

A vizsgálatokhoz referenciaszemélyek szükségesek: kilenc referenciaszemély kellene Európából ahhoz, hogy az Árpád-házi, valamint a vegyesházi királyokat is könnyen és nagyon biztosan beazonosíthassuk - fűzte hozzá Kásler Miklós.

Hozzátette: van egy másik módszer is, mely révén egy matematikai algoritmussal számolhatók ki a nemzedékek, illetve van egy harmadik lehetőség is, amikor a leányokban öröklődő genetikai anyagot határozzák meg, mivel az első generációban markánsan megjelenik az apai mellett az anyai átörökítőanyag is.